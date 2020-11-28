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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تحذر الطلاب من مشاركة الأدوات الشخصية للوقاية من كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:55 م
الصحة
الصحة
فاتن خديوى
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قدمت وزارة الصحة والسكان، عدد من النصائح لطلبة المدارس، لحمايتهم من الإصابة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه في حال الشعور بأى أعراض يجب الذهاب إلى العيادة المدرسية أو الزائرة الصحية أو إبلاغ مدرس الفصل، وارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسى حتى العودة إلى المنزل لمن هم فوق الـ 12 عاما.

وأكدت على أهمية النوم جيدًا وعدم السهر قبل اليوم الدراسى لعدم إجهاد الجسم، وغسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار أو تطهيرها بالكحول، مع ضرورة التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن متر بين الطلبة.

وحذرت من مشاركة الأدوات الشخصية بين الطلاب، وتناول طعام صحى لدعم الجهاز المناعى، وممارسة الرياضة بشكل يومى.

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