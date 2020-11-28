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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى العالم ترتفع لـ61.8 مليون

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:48 م
كورونا فى العالم
كورونا فى العالم
وكالات
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بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 61775857 حتى الساعة 1344 بالتوقيت العالمى الموحد، السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأدى مرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1445370 شخصا فى مختلف أرجاء العالم.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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