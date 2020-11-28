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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ263 ألفًا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:44 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
أ.ش.أ
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، إن إصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 12 مليونا و999664 حالة بزيادة 176572 حالة على إحصائها السابق، وإن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 263956.
وسجلت المراكز أعداد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة وكان تقريرها السابق قد صدر يوم الخميس.
ولا يطابق إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة إجمالي الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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