ترامب يؤكد امتلاكه أدلة على تزوير الانتخابات في بنسلفانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إعادة فرز الأصوات الانتخابية في ولاية ويسكونسن لا تتعلق باكتشاف أخطاء في عمليات العد ولكن بالعثور على من صوتوا بشكل غير قانوني في هذا السباق الرئاسي.وقال ترامب في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم السبت، إنه سيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء إعادة الفرز، يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا وجود العديد من الأصوات غير القانونية.وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لديه دليل قاطع بشأن تزوير النتائج في بنسلفانيا، لكن بعض الناس لا يريدون الاطلاع على الحقيقة وإنقاذ الولايات المتحدة معربا عن حزنه جراء هذا الأمر.يذكر أن النتائج الأولية أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية على منافسه ترامب إلا أن الأخير رفض حتى الآن الاعتراف رسميا بصحة النتائج.