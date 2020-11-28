15 وفاة و336 إصابة بكورونا في السودان

أعلن السودان، السبت، تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالاضافة الى 15 حالة وفاة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اكدت التقارير الوبائية ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ تفشي الوباء إلى 17404 حالات منها 1235 حالة وفاة فيما بلغت جملة حالات المتعافين 10175.

وبدا السودان في أغسطس الماضي، الرفع التدريجي للحظر الشامل المفروض على العاصمة الخرطوم منذ 18 ابريل الماضي في محاولة للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).