47 وفاة و1210 إصابات بكورونا في تونس
السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:40 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3153 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1210 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 94 ألفًا و980 إصابة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1210 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 94 ألفًا و980 إصابة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.