18 إصابة جديدة بكورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج
السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:54 م
أ.ش.أطباعة
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جاليتها حول العالم.
وذكرت الخارجية الفلسطينية - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية اليوم السبت - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم ارتفع إلى 7 آلاف و535 حالة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 310 حالات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الخارجية الفلسطينية - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية اليوم السبت - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم ارتفع إلى 7 آلاف و535 حالة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 310 حالات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.