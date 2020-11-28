18 إصابة جديدة بكورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جاليتها حول العالم.

وذكرت الخارجية الفلسطينية - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية اليوم السبت - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم ارتفع إلى 7 آلاف و535 حالة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 310 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.