الأنبا نيقولا: شهادة الكهنة للمسيح لا تكون صحيحةً ما لم تكن مُعاشةً

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول تفسير النص الإنجيلي "(رؤ 2:1) الَّذِي شَهِدَ بِكَلِمَةِ اللهِ وَبِشَهَادَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ، بِكُلِّ مَا رَآهُ".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في الآية (2) يقول يوحنا: "الَّذِي شَهِدَ بِكَلِمَةِ اللهِ وَبِشَهَادَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ". بقوله هذا يؤكد أنه هو الذي شهد. كلمة "شَهِدَ" عند يوحنا تعني الشهادة بالكلمة بما لها من طابع نبوي، بمعنى أنه يعلن شهادته بكل ما جاء في سفر الرؤيا. وقد أتى يوحنا بمثل هذا القول، عن شهادته، في بشارته بقوله: "وَالَّذِي عَايَنَ شَهِدَ، وَشَهَادَتُهُ حَقٌ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ لِتُؤْمِنُوا أَنْتُمْ" (يو 35:19)، وأيضًا بقوله: "هذَا هُوَ التِّلْمِيذُ الَّذِي يَشْهَدُ بِهذَا وَكَتَبَ هذَا. وَنَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقٌّ" (يو 24:21). فكما أنه رأى هناك بأعين حسية آلام يسوع المسيح وشهد بما رآه، هنا أيضًا عاين بأعين نبوية أحداث سفر الرؤيا فكتب ما رآه وشهد به. وقوله هنا: "الَّذِي شَهِدَ بِكَلِمَةِ اللهِ"، يشير إلى ما قاله في الآية (1): "إِعْلاَنُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ اللهُ". كما أنه بقوله: "وَبِشَهَادَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ"، هو يؤكد صحة شهادته؛ لأن يسوع المسيح هو شاهد بكل ما جاء في سفر الرؤيا. إن "الشهادة" هي مفتاح اللاهوت اليوحنائي بخصوص يسوع المسيح الذي جاء إلى العالم ليعطي الشهادة عن نفسه، وهو الشاهد المثالي القادر على كشف التدبير الإلهي كشفًا صحيحًا وأمينًا على وجهٍ تام؛ لأنه "الشاهد الأمين" (رؤ 5:1). فيسوع شهد لذاته، بقوله: "لِهذَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا، وَلِهذَا قَدْ أَتَيْتُ إِلَى الْعَالَمِ لأَشْهَدَ لِلْحَقِّ" (يو 37:18)، كما أن الآب شهد له، كما يقول يسوع: "وَالآبُ نَفْسُهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لِي" (يو 37:5).وأضاف: "بهذا يكون يسوع المسيح شاهدًا لذاته، والآب شاهدًا له، والروح القدس شاهدًا له، وكذلك الرسل شهودًا له، والمؤمنون هم أيضًا شهودًا إن شهدوا له وأخبروا عنه. فالشهادة عند يوحنا هنا تعني التخبير وليس الاستشهاد؛ لأنه في وقت كتابة الإنجيل لم يكن بعد مفهوم الشهادة بالدم قد تبلور كما في القرون اللاحقة، بعدما عَرَّفت الكنيسة الشهادة بنوعيها؛ الأولى: "الشهادة البيضاء"، وهي تختص بالذين قدموا ذواتهم ذبيحةً حيةً لربهم بموتهم عن العالم ومطرباته، وهؤلاء قد يكونوا من العائشين في العالم أو المنقطعين عنه بعيشهم في الصحاري والبراري والغابات. والثانية: "الشهادة الحمراء"، وهي تختص بالذين أهرقوا دماءهم على مذبح الشهادة".وتابع: وشهادة الرعاة في الكنيسة ليسوع المسيح لا تكون صحيحةً ما لم تكن مُعاشةً؛ فالشهادة يجب أن تعاش كي تُنقل إلى الآخرين. فإن لم يوجد لدى هؤلاء خبرة في علاقتهم بالرب يسوع المسيح، وبالتالي بما يتكلمون به عنه، لا تكون لشهادتهم قيمةٌ؛ لأن الذي ليس لديه خبرة حياتية مع الرب يسوع المسيح لا يمكنه أن يشهد له. إذ أن اللاهوتيين الحقيقيين هم رعاةٌ حقيقيون، والرعاة الحقيقيون في الكنيسة إما أن يتألهوا بالنعمة، أو أن يشتركوا في قوة الله المؤلِّهة بدرجاتٍ مختلفة ليكونوا من المستنيرين، أو يقبلوا المتألهين ويتبعون تعليمهم ليتقدسوا. كذلك جميع المسيحيين المؤمنين يجب أن تكون لديهم خبرة حياتية مُعاشة مع الرب يسوع المسيح بتألُّههم ليكونوا شهودًا له. والقديس سمعان اللاهوتي الحديث يشدد على الخبرة المُعاشة، بقوله: «إننا في كل يوم أحد (في القداس الإلهي) نقول: "إذ قد رأينا قيامة المسيح"، ومن منا رأى المسيح وقيامته، لذا يجب أن نسكت عن هذا القول إن لم تكن هناك من خبرةٍ مُعاشة في شهادتنا له. أما الذين رأوا المسيح شخصيًّا ورأوا قيامته فهم الذين يستطيعون التكلم عنه. وبالنسبة لكل مسيحي فالحاجة الأساسية هي الخبرة التي يجب أن يحياها». كما أن القديس غريغوريوس اللاهوتي يرى أن الرعاية هي أصعب العلوم ويربطها بشكل مطلق بتأله الإنسان بالنعمة(5)؛ لأنها ليست منفصلةً عن الكنيسة واللاهوت ولا هي مستقلة عنهما.