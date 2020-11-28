«صورة وتعليق».. البابا ثيؤدوروس في قلب الوادي الأوسط

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للبابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، في قلب الوادي الأوسط في كينيا.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، في قلب الوادي الأوسط في كينيا، في منطقة إلدوريت وشمال كينيا برفقة لمتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي (كينيا)، الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، وكهنة المنطقة".