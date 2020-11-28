«الأجير الرخيص».. كل شيئ عن حافظ الميرازي

بدأ ظهور حافظ الميرازي في لقاءات عدة ليس لها أي هدف سوى الهجوم على مصر، ووصل الأمر إلى أن إلقائه اتهامات وادعاءات باطلة عبر قنوات خارجية، أو كتابة بوستات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لا تحمل سوى الإساءة للشخصيات العامة والسياسية.





في هذا الملف نستعرض جانبا من حياة حافظ الميرازي والأيام التي قضاها في منبر الجزيرة الإرهابي، والسبل التي سلكها من أجل الشهرة في مصر.







