وكيل أوقاف أسوان لـ«الأئمة»: صفحة الإمام كمنبره

نظمت مديرية أوقاف أسوان، اليوم السبت، دورة تثقيفية تحت عنوان ''التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني'' لجميع الأئمة والإداريين بالمديرية.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وأشرف محمد عبد الرحيم، مدرب تكنولوجي وبرمجة بمديرية الشباب والرياضة بأسوان.ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان لـ''الدستور''، إن الدورة التثقيفية، شملت قطاعي دراو ونصر النوبة، وستتولى التدريبات لبقية القطاعات على مستوى المديرية.وأوضح ''عزت'' أن الدورة التدريبية تمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل كامل بين جميع الأئمة والإداريين خلال حضورهم الدورة، وذلك من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات.وتناول وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خلال الندوة، الحديث عن أخلاقيات التعامل مع الإنترنت وعدم نشر الشائعات والتأكد من المعلومات التي يتم نشرها والوعي من الصفحات الوهمية التي تهدم ولا تبني وتخرب ولا تعمر، مؤكدًا على أن صفحة الإمام كمنبره.