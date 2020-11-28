ختام الجولة الرعائية للبابا ثيودروس إلى كينيا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن اليوم 28 نوفمبر 2020 في إيبارشية إلدوريت وشمال كينيا ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، صلاة التيصاجيون على نفس الأسقف الكيني الأول جورج جاثونا من نيتريا الذي تولى في عام 1987.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بحضور المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي (كينيا)، الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، الأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا، كما أقام صلاة الخمس خبزات في كنيسة القديسَيْن العادمي الفضة كوزما ودميانوس.ثم تحدث إلى الكهنة من منطقة كيامبو Kiambu ورفع الأب Evangelos Thiani إلى درجة الوكيل البطريركي للعرش الإسكندري على إبراشية إلدوريت وشمال كينيا.وفي النهاية تم احتفال الكهنة بعيد ميلاد البابا ثيودروس الذين أعدوا كعكة بهذه المناسبة.بهذا أنهى البطريرك الإسكندري البابا ثيودروس زيارته الرعائية إلى ثلاث إبراشيات أرثوذكسية في كينيا.