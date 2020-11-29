فتاة تعرض نفسها للزواج العرفى.. ومحامية توضح عقوبتها

أعلنت فتاة عشرينية عن رغبتها في الزواج العرفي لمدة 7 أيام على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشرت الفتاة صورًا مثيرة لجذب الشباب.وبحسب مباحث الآداب فإن الفتاة استغلت منصات التواصل الاجتماعي في جذب راغبي المتعة الحرام، وممارسة الرزيلة معهم نظير مبالغ مالية.وقالت أميرة أبو العز، المحامية، إن ما فعلته هذه الفتاة هو دعوة للفسق والفجور، وممارسة أعمال منافية للآداب تكون عقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات.وأشارت «أبو العز» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن ما فعلته الفتاة يندرج تحت بند الجنحة، وتكون عقوبته ثلاث سنوات حبس، إن أثبت عملها بأعمال منافيه للآداب.وأكدت أن الجواز العرفي غير مقنن أو معترف به من قِبل، ولذا فهو يعتبر أيضًا عمل منافي للآداب، ويعاقب القانون عليه بالحبس.