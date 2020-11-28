وكيل بطريركي جديد لإيبارشية إلدوريت وشمال كينيا للروم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، عين الأب Evangelos Thiani بروتوبرُسفيتوروس (وكيل بطريركي) للعرش البطريركي الإسكندري على إيبارشية إلدوريت وشمال كينيا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المتروبوليت (المطران) هو رئيس أساقفة وكل أسقف لدي المتروبوليت يمثل المتروبوليت في إيبارشيته. أما الوكيل فهو مساعد للمتروبليت أو للأسقف أو للبطريرك ويكون بدرجة كاهن. أما الأسقف المساعد فهو أسقف بدون إيبارشية لمساعدة البطريرك.