البطوطي: رصدنا 643 مرشدًا سياحيًا تابعين للإخوان في رابعة

قال وليد البطوطي، المرشد السياحي، وكيل نقابة المرشدين السابق، إن المعاهد الخاصة بالسياحة والفنادق أصبحت تهتم فقط بجمع المصاريف الدراسية دون أن تهتم بتسليح الخريج بآليات العمل السياحى لنجد أن هناك طوابير من الخريجين ليس لديهم أي دراية بالقطاع.جاء ذلك خلال الصالون السياحي الجمعية المصرية للسياحة والصداقة بين الشعوب تحت رعاية مؤسسة «الدستور».أضاف البطوطى أن المرشد السياحي هو لسان حال الدولة وذات حساسية خاصة لتعامله المباشر مع السائحين وما ينقله لهم يكون راسخًا فى أذهانهم، لافتًا إلى أنه عند توليه منصب وكيل النقابة رفض قبول 400 طالب من خريجي السياحة والفنادق لعدم اجتيازهم للاختبارات، إضافة إلى غياب الثقة التي تؤهلهم لامتهان هذه المهنة.أوضح البطوطى أن نتيجة للتخبط القائم فقد تم رصد 643 مرشدًا سياحيًا ضمن صفوف الإخوان من خلال تواجدهم داخل اعتصام رابعة المسلح، فهناك سائحين قابلهم ونقلوا أفكارهم المسمومة إليه.