موريتانيا تحتفل بالذكرى الستين لاستقلالها

احتفلت موريتانيا، السبت، بالذكرى الستين لاستقلالها، بتنظيم عرض عسكري شهده الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأبرز العرض، الذي جرى بحضور لفيف من القيادات العسكرية والسياسية الموريتانية، القدرات القتالية والجاهزية القصوى للقوات العكسرية الموريتانية.

كما شارك في العرض طائرات تابعة للقوات الجوية وتشكيلات من مختلف وحدات القوات المسلحة وقوات الأمن والفرق العسكرية المتخصصة في التفتيش والتحقيق العلمي ومكافحة المخدرات والقوات البحرية والجوية والبرية وسرايا التدخل الخاص وأمن الطرق.

وجرى خلال العرض أيضا تقديم نماذج من الأسلح من بينها راجمات الصواريخ وآليات متنوعة تستخدم في ضبط الحدود، وتعقب نشاطات الجماعات الإرهابية وغيرها من الآليات ذات الاستخدام العسكري المتنوع.