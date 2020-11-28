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سياسي

104 مرشحين حزبيين في مواجهة 96 مستقلًا بإعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:08 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
إسلام نصير
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أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المعترك الانتخابي لمجلس النواب 2020، حيث يواصل مرشحو جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات جولاتهم الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض غمار الماراثون الانتخابي، 200 مرشح للمنافسة على 100 مقعد، فى 13 محافظة هم «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء».

ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة للمرحلة الثانية بينما أيام 5،6،7 ديسمبر المقبل بالخارج، ويومَى 7،8 بالداخل.

وتفوق مرشحو الأحزاب وعلى رأسهم «مستقبل وطن» إضافة إلى الشعب الجمهورى، وحماة وطن على المرشحين المستقلين في الجولات الإنتخابية الماضية.

ويخوض جولة الإعادة من مرشحي «مستقبل وطن» الحزب بالمرحلة الثانية 70 مرشحًا فى 47 دائرة انتخابية بـ 12 محافظة لجولة الإعادة، يليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ 10 مرشحين فى 10 دوائر انتخابية بـ 6 محافظات، ويدخل حزب «مصر الحديثة» سباق الإعادة بـ 6 مرشحين في 4 محافظات.

ثم يأتي «بيت الأمة» حزب الوفد بـ 5 مرشحين فى 5 دوائر انتخابية بـ 4 محافظات، يعقبه «حماة الوطن» بـ 3 مرشحين بإعادة المرحلة الثانية فى محافظتي الإسماعيلية والدقهلية، وكذلك حزب «المؤتمر» سيخوض إعادة المرحلة الثانية بـ3 مرشحين في محافظتي الدقهلية والاسماعيلية، أما حزب «الحركة الوطنية» يخوض بـ2 مرشحين بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية بمحافظة الغربية.

فيما تخوض أحزاب «المصرى الديمقراطى» و«التجمع» و«المحافظين» و«الحرية المصري» انتخابات الإعادة بمرشح وحيد، وكذلك «تنسيقية شباب الأحزاب» نجح المرشح حسن ضوة فى الوصول لجولة الإعادة بدائرة منيا القمح بالشرقية.

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