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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة جنوب السودان
السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:21 م
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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة جمهورية جنوب السودان.
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