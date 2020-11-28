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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أجزاء من عقار في أبو قير

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:16 م
سقوط أجزاء من عقار
سقوط أجزاء من عقار
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سقطت أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية العقار والعقارات المجاورة له.

وتلقى حى ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم السبت، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية.

وانتقل اللواء أشرف بهجت رئيس الحي لموقع البلاغ، ومعاينة العقار بمعاونة يحيى زكريا سكرتير عام الحي، والأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان، حيث تبين عدم وجود خسائر أو إصابات، كما تبين سقوط أجزاء من الطابق العاشر علوي بالعقار الكائن بشارع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية العقار والعقارات المجاورة له، مع المتابعة المستمرة للأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

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