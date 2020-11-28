1747 إصابة و121 وفاة بكورونا في اليونان

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، السبت، تسجيل 1747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و121 وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة القول إن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 2223 بعد تسجيل الحالات الجديدة أمس بينما بلغت إجمالي حصيلة الإصابات 103 آلاف و34 حالة.وأفادت الوزارة بأن هناك 606 حالات متصلة بأجهزة التنفس الصناعي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.