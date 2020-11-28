كتاب يحكي تاريخ صناعة السياحة المصرية بأيدي الخبراء

كشفت عزة عباس، رئيس الجمعية المصرية للسياحة والصداقة بين الشعوب، أن الهدف من إقامة صالون السياحي ومبادرة سجّل يا تاريخ التى أطلقها الجمعية هوتسجيل كل ما يتم طرحه ومناقشته من آراء لخبراء الصناعة بكافة أنماطها لتوثيقه داخل كتاب يتضمن تاريخ السياحة المصرية.أضاف عباس، خلال الصالون السياحى الثاني المقام بحضور عدد من القيادات السياحية ورجال التعليم السياحى أن الكتاب سيشمل عدة أبواب من بينهم باب سيشمل توثيق المعلومات السياحية وما اتخذ من قرارات وقوانين منذ انشاء السياحة المصرية، ثاني باب سيتم سرد ماذا حدث بالقطاع السياحي خلال الأعوام الماضية.وأوضحت أن الكتاب سيتضمن التعريف بمدارس التسويق الدولي السياحي كما سيشمل تاريخ الأنماط السياحية، وما تواصلت له إلى الآن، ودور الإعلام السياحي وتأثيره على متخذي قرار السفر، لافتة إلى أن هذا الكتاب سيكون بمثابة مراجع لدراسيين والمهتمين بالقطاع السياحي.