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مصر

فى استجابة للدستور

استجابة لـ«الدستور».. التضامن ترسل فريقًا للتعامل مع سيدة الإسكندرية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:49 م
سيدة الإسكندرية
سيدة الإسكندرية
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع المحلي بالإسكندرية، بالتعاون مع أطفال بلا مأوى، قام بفحص استغاثة "الدستور" بشأن تواجد سيدة بلا مأوى فى أحد شوارع الإسكندرية.

وأكدت الوزارة أنه بفحص الحالة تبين أنها لسيدة في العقد الرابع من عمرها، من أبو حمص بمحافظة البحيرة، مريضة بمرض الفيل، وهي مطلقة ولديها طفل مع والده، وتقيم مع أقاربها بمنطقة سيدي جابر، وتم العرض عليها للإقامة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، ولكنها رفضت، وأيضا تم العرض عليها بمعرفة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان ولكنها رفضت، وتم إعطاؤها بطانية وأخذ رقم الهاتف الخاص بها للتواصل معها في حين موافقتها.

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