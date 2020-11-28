«الويكة» أصلها نوبي.. أسرار أعرق مطابخ الصعيد

ـ «الويكة».. أصلها نوبى

ـ «الجاكريد».. أكلة صحية نوبية

ـ «الجاكوت» بديلة الملوخية والسبانخ

تتمتع النوبة بتاريخ حضاري طويل، فإن تراثها الشعبي يتسم بالعراقة والثراء والتنوع، كما أن له خصوصيته التي تميزه عن غيره.ويعد المطبخ النوبى، من المطابخ العريقة، والذى يتميز بالغرابة والحفاظ على التراث والعادات والتقاليد، والذى يظهر فى الكثير من الأطعمة الشهيرة.وللمطبخ النوبى مذاق مختلف، وتحديدا فى قرية غرب سهيل، ففى تلك القرية تستطيع أن تتناول أشهى المأكولات النوبية على أصلها، والمدهش أن أكثر زبائن المطاعم النوبية من السائحين من مختلف الجنسيات الذين يحرصون على تذوق الأطعمة والمشروبات التى يشتهر بها أهل النوبة.يعتبر طبق الويكة، من الأطباق الشهيرة بالصعيد، فهو فى الأصل من الأكلات النوبية الشهيرة، حيث يتم طهى البامية فى إناء به شوربة دجاج أو غيرها، وعندما يتم تسويتها بشكل كامل يتم فرمها حتى تصبح سائلة مثل الملوخية.يتم تحضيره من خلال السبانخ وحزمة من الشبت والكسبرة يتم طهى المكونات فى إناء به شوربة دجاج أو لحمة، يضاف إليها الثوم وتترك على النار حتى تغلى ثم يتم فرك الخليط بواسطة "المفراك".الجاكوت أكلة نوبية شهيرة وتتكون مقاديره من الملوخية، وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وملح، وفلفل أسود، 3 أكواب من شوربة الدجاج، 3 فصوص ثوم، 4 بيضات.يتم تحضيرها من خلال، نزع أوراق الملوخية وتوضع في الشوربة الساخنة دون خرطها، ويضاف إليها القليل من بيكربونات الصوديوم والثوم، ثم تفرك بالمفراك الخشبي وتترك جانبا، ويتم قلي البيض في قليل من الزبدة، وبعدها تضاف الملوخية إلى البيض وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.