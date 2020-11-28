السيسى يستعرض مع نائب رئيس جنوب السودان دعم مصر لـ«اتفاق السلام»



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن دعم مصر للجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات بنود اتفاق السلام في جنوب السودان؛ سعيًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبها الشقيق.

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار زيارته إلى جوبا، مع النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، حيث استعرضا جهود تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.