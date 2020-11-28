1027 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:40 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تسجيل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم - أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى ألفين و845 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم - أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى ألفين و845 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.