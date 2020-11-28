1027 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تسجيل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم - أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى ألفين و845 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.