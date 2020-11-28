حى أول طنطا يزيل لافتة «ارجعى بيتك ومتنسيش أيامنا الحلوة»

أزال حي أول طنطا بمحافظة الغربية، لافتة علقها أحد الأشخاص يصالح فيها زوجته التي هجرته وتركت البيت.وقال المهندس عادل داود رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية، إنه عقب تلقينا شكوى من وجود صور للافتة معلقة بمنطقة سيجر بدائرة الحى، مدون عليها: "ارجعى بيتك ومتنسيش أيامنا الحلوة، عشان خاطر أولادنا دودو ونيمو، متزعليش مني يا بيبو، حبيبتي انتى كل حاجة ليا وأم عيالي، حياتي من غيرك ولا حاجة"، تم إزالتها على الفور.وأضاف رئيس حي أول طنطا، أنه يتم إزالة أي لافتة سواء كانت مثل تلك اللافتات، أو إعلانات غير مصرح بتعليقها.