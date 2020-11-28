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محافظات

محافظ الغربية: 856 مليون جنيه قيمة تصالحات البناء حتى الآن

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:11 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٣٤ ألفا و٢٦٢ طلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية بإجمالي ٨٥٦ مليونا و٨٦٥ ألف جنيه، مطالبًا أبناء المحافظة بالتقدم إلى المراكز التكنولوجية قبل ٣٠ نوفمبر وسداد جدية التصالح والمقدرة بـ ٢٥% من قيمة الرسوم المستحقة، وذلك بجميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن العمل بالمراكز التكنولوجية مستمر على مدار أيام الأسبوع وكذلك خلال العطلات والإجازات الرسمية، للمساعدة في التيسير على المواطنين ومنحهم الفرصة الكاملة.

وأكد رحمي، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى ٦٥%، وثلاث مرات في المستوى الرابع، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى٣٠ من نوفمبر الجاري.

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