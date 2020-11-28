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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

56 وفاة و3108 إصابات بكورونا في الأردن

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:43 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 56 وفاة و3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2626 وفاة و210709 إصابات.

وتوزّعت الإصابات على؛ 1089 حالة في محافظة العاصمة، 755 حالة في محافظة إربد، منها 166 بالرمثا، 349 حالة في محافظة الكرك، 271 حالة في محافظة عجلون، 160 حالة في محافظة البلقاء، 108 حالات بمحافظة المفرق، 104 حالات في محافظة مأدبا، 86 حالة في محافظة الزرقاء، 61 حالة في محافظة العقبة، 61 حالة في محافظة جرش، 46 حالة في محافظة الطفيلة، 18 حالة في محافظة معان، منها 9 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا بلغ 65373 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى العلاج في المستشفيات المعتمدة 173 حالة، فيما غادرت 95 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًا بلغ 1985 حالة، منهم 464 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار إلى تسجيل 2373 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 142710 حالات.

وأضاف أن 17755 فحصًا مخبريًّا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2505316 فحصًا، لافتًا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 5ر17 بالمائة.

ودعت الوزارة الاردنية الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

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