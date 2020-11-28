125 وفاة و5418 إصابة بكورونا فى إندونيسيا



ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن الوزارة قولها: إن العدد الإجمالي وصل نحو 16646 وفاة، و527999 إصابة، و441983 حالة شفاء.



ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن الوزارة قولها: إن العدد الإجمالي وصل نحو 16646 وفاة، و527999 إصابة، و441983 حالة شفاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، السبت، تسجيل 125 وفاة، و5418 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.