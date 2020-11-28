125 وفاة و5418 إصابة بكورونا فى إندونيسيا
السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:34 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، السبت، تسجيل 125 وفاة، و5418 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن الوزارة قولها: إن العدد الإجمالي وصل نحو 16646 وفاة، و527999 إصابة، و441983 حالة شفاء.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن الوزارة قولها: إن العدد الإجمالي وصل نحو 16646 وفاة، و527999 إصابة، و441983 حالة شفاء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.