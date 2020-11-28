رسالة شكر من أنيسة حسونة لـ انتصار السيسى: لم أتخيل أن تقرأ كتابى

وجهت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، رسالة شكر للسيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذكرها اسم الكتاب الذي ألفته حسونة "بدون سابق إنذار".













وقالت أنيسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إنها التقت بالسيدة انتصار السيسي خلال احتفالية عيد الأم في مارس الماضي، ولم تتحدث معها، لكنها أرسلت إليها كتابها.





وأضافت النائبة: "أرسلت الكتاب وبالتأكيد آخرون أرسلوا كتبهم، ولم أتخيل أن تقرأه".



