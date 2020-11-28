هدى المراغى لـ«الدستور»: فخورة بوسام كندا الشرفى

قالت الدكتورة هدى المراغى، العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا، إحدى رائدات مؤتمرات "مصر تستطيع"، إنها تشعر بالسعادة والفخر بحصولها على وسام كندا الذي يعد أرفع درجات أوسمة الشرف، مؤكدة أن هذه تعد شهادة كبرى على جميع الإنجازات التي قامت بها على مدار عملها في مجال هندسة الإنتاج والتصنيع.أضافت المراغي، لـ«الدستور»، أنها عملت كثيرًا بهذا المجال وقدمت العديد من البحوث التي تم تطبيقها بالفعل ليس فى كندا فقط، إنما في العالم كله التي ساهمت في تغيير طريقة تشغيل المصانع وتحسين إنتاجها.وأوضحت أن التحول الرقمي للمصانع يسهم في زيادة الإنتاج عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع بهدف مساعدة العاملين بها، مشددة على أن التكريم يعد نادرًا جدًا ولا يأخذه إلاّ عدد محدود من المهندسين، لافتة إلى أنها من السيدات القلائل اللاتي حصلن عليه.وصدر بيان أمس من الحاكم العام بالعاصمة الكندية أوتاوا، بحصول الدكتورة هدى المراغي على "وسام كندا" الشرفي، ومن المقرر أن تجرى مراسم تقلدها الوسام في وقت لاحق.والدكتورة هدي المراغي أول امرأة في تاريخ كندا تحصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية، وأول سيدة تتولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور هناك، والتحقت بالهيئة الاستشارية العلمية لوزير الدفاع الكندي، فضلًا عن أنها حاصلة على زمالة الأكاديمية الملكية السويدية لعلوم الهندسة، كما أدرجت جامعة ماكمستر الكندية اسمها ضمن صفوة ومشاهير الخريجين، وسبق أن حصلت على وسام "أونتاريو" لجهودها العلمية في مجال الهندسة.