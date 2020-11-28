رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هدى المراغى لـ«الدستور»: فخورة بوسام كندا الشرفى

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:32 م
هدى المراغي
هدى المراغي
وفاء علي
طباعة
قالت الدكتورة هدى المراغى، العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا، إحدى رائدات مؤتمرات "مصر تستطيع"، إنها تشعر بالسعادة والفخر بحصولها على وسام كندا الذي يعد أرفع درجات أوسمة الشرف، مؤكدة أن هذه تعد شهادة كبرى على جميع الإنجازات التي قامت بها على مدار عملها في مجال هندسة الإنتاج والتصنيع.

أضافت المراغي، لـ«الدستور»، أنها عملت كثيرًا بهذا المجال وقدمت العديد من البحوث التي تم تطبيقها بالفعل ليس  فى كندا فقط، إنما في العالم كله التي ساهمت في تغيير طريقة تشغيل المصانع وتحسين إنتاجها.

وأوضحت أن التحول الرقمي للمصانع يسهم في زيادة الإنتاج عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع بهدف مساعدة العاملين بها، مشددة على أن التكريم يعد نادرًا جدًا ولا يأخذه إلاّ عدد محدود من المهندسين، لافتة إلى أنها من السيدات القلائل اللاتي حصلن عليه.

وصدر بيان أمس من الحاكم العام بالعاصمة الكندية أوتاوا، بحصول الدكتورة هدى المراغي على "وسام كندا" الشرفي، ومن المقرر أن تجرى مراسم تقلدها الوسام في وقت لاحق.

والدكتورة هدي المراغي أول امرأة في تاريخ كندا تحصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية، وأول سيدة تتولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور هناك، والتحقت بالهيئة الاستشارية العلمية لوزير الدفاع الكندي، فضلًا عن أنها حاصلة على زمالة الأكاديمية الملكية السويدية لعلوم الهندسة، كما أدرجت جامعة ماكمستر الكندية اسمها ضمن صفوة ومشاهير الخريجين، وسبق أن حصلت على وسام "أونتاريو" لجهودها العلمية في مجال الهندسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

آبي أحمد يوقف عمليات الجيش في تيجراي بعد السيطرة على العاصمة

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

أهالي جنوب السودان لـ«الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

آبي أحمد يوقف عمليات الجيش في تيجراي بعد السيطرة على العاصمة

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بيكنباور: «مارادونا» كان عبقريًا لكنه فقد السيطرة على حياته

بريطانيا: اكتشاف نبتة نادرة في بركة

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

أيام زمان

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

من الأرشيف.. سر «القطيعة» بين الملكة فريدة وبناتها

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

قبل افتتاحه.. صور الأعمال التشكيلية المشاركة في «ما بعد كورونا»

«مراحل».. معرض جديد للفنان فتحي عفيفي غدًا

«هبات ساخنة» جديد الروائية سعاد سليمان عن دار روافد

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة