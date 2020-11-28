مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، السبت، إن روسيا سارعت بإرسال طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-27 لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز آر.سي-135 حلقت فوق المياه المحايدة في البحر الأسود.وقالت روسيا إن طائرتها الحربية عادت إلى قاعدتها بعد أن ابتعدت طائرة الاستطلاع الأمريكية عن الحدود الروسية.ووقعت حوادث مماثلة في المنطقة عدة مرات هذا العام.