السيطرة على حريق شقة سكنية بالمعصرة

شهدت منطقة المعصرة بحلوان، نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة كائنة حدائق حلوان دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الثالث حدائق حلوان بغرفة النوم والعقار يتكون من ٦ أدوار بمساحة حوالي ٢٠٠ متر والشقة مكونة من ٣ غرف.وتم التقابل مع مالك الشقة ويدعى "أحمد محمد حسين محمد" ٣٤ سنة سائق ومقيم نفس العنوان، وعلل سبب الحريق وجود ماس كهربائي ولا يتهم أو يشتبه في أحد جنائيًا.وأسفر الحريق عن احتراق غرفة النوم بالكامل، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية دون إصابات.