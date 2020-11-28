شق قنوات مائية لتصريف مياه الأمطار في كفر الشيخ (صور)

قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، إنه تم شق مخرات مائية كنظام بديل لتصريف المياه ذات الكثافات العالية فى تجمعات مياه الأمطار، حيث الترع والمصارف الزراعية القريبة بقرية الشهابية.وأضاف "السنوسي"، أنه تم الاستعانة بحفار لشق مجرى مائى مصغر آمن لسحب كميات المياه المتراكمة بالأماكن المتضررة والمنخفضة إلى أقرب مصرف زراعى.وشدد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على ضرورة تواجد كافة النواب ورؤساء القرى فى الشارع منذ الصباح الباكر، وذلك لرفع مياه الأمطار من الشوارع، فضلا عن تسيير الطرق ومتابعة انتظام التيار الكهربائي وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحى بجميع المناطق التى تعرضت لتساقط الأمطار.