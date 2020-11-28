«متنسيش أيامنا الحلوة».. زوج يصالح زوجته بـ«لافتة» في الغربية

شهدت منطقة سيجر بدائرة حي أول طنطا، بمحافظة الغربية، واقعة غريبة، حيث علق زوج لافتة بجوار مبنى منطقة وعظ الغربية، يعتذر فيها لزوجته قائلا: "ارجعى بيتك ومتنسيش أيامنا الحلوة، عشان خاطر أولادنا دودو ونيمو، متزعليش مني يا بيبو، حبيبتي انتى كل حاجة ليا وأم عيالي، حياتي من غيرك ولا حاجة.وتداولت صور اللافتة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يجد الزوج طريقة يعبر بها عن حبه وأسفه لخصام زوجته له سوى بتعليق لافتة كبيرة في إحدى المناطق بمدينة طنطا، فيما لاقت اللافتة العديد من التعليقات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.