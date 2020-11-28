تقرير أمام وزير الزراعة حول المشروعات المتوقفة بدمياط (صور)

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، التقرير الذي أعده سميح عبدالسميع، مدير زراعة دمياط والذي تضمن استغلال الأصول للوزارة والجهات التابعة لها وإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتطوير العديد من المشروعات القائمة، وتبنى وزير الزراعة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية قطاع الزراعة مثل (مشروع ملء الفراغات – مشروع إحياء البتلو – مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان – مشروع التحول إلى نظم الري الحديث وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي للمزارعين وغيرها العديد من المشروعات التي اتخذت حيز التنفيذ.وقال عبدالسميع، في تصريحات السبت، إنه تم إعادة استغلال 3 أفدنة سبق كانت غير مستغلة بنواحي أم الرزق ومنشأة ناصر والخزان وتم زراعتهم محصول القمح وملف تطهير المجاري المائية المراوى والمصارف شهد اهتمامًا كبيرًا.حيث إن دمياط هى مصب نهـر النيل، والتنسـيق مع جهاز تحسين الأراضي بدمياط والعمل على صيانة معداتها ورفع كفاءتها وكــذا الحفار التابع للتعاون الزراعي بفارسكور والجاهزية التامة للتدخل الفوري حال رصد أية مشاكل حيث تم تنفيذ تطهيرات مسافة 869 كيلو مترا و400 متر ضمن خطة التطهير 20202019 وجار العمل حاليا ضمن خطة.وفي ملف تطوير الري، تم توعية المزارعين بأهم المكتسبات المحققة من تنفيذ نظم الري الحديث الأمر الذي نتج عنه اقبال كبير من المزارعين حيث وصلت المساحة المستخدم بها نظم الري الحديث إلى 3045 فدانا من المتوقع أن تصل إلى 5000 فدان، إضافة إلى استقبال طلبات لعدد 132 مزارعا للتحول إلى نظم الري الحديث بمساحة 717 فدانا من المتوقع زيادتها بصورة كبيرة مع بداية التطبيق الميداني للمشروع.وقال عبدالسميع إن محافظة دمياط شهدت حراكًا كثيفًا حول مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، حيث تم حصر مراكز التجميع والتواصل مع أصحابها وتعريفهم بأهم المكتسبات التي توفرها لهم المبادرة وتم استصدار ترخيص لعدد 10 مراكز من أصل 50 مركزا بالمحافظـة.وفي مجال الإنتــاج الحيـواني والداجني بدمياط كانت المبادرات الرئاسية الخاصة بهذا الشأن (مشروع إحياء البتلو ومشروع ملئ الفراغات محط إهتمام الجميع حيث وصل عــدد المستفــيدين مــــن مشـروع إحياء البتلو 68 مربيا بعدد 1365 رأس ماشية وعــدد مستفــيدين 49 مربيا بعدد 4061 رأس ماشية حلاب ضمن مشروع ملئ الفراغات وإعادة تشغيل مشروعات الإنتاج الداجني التابعة للمديرية حيث تم تكثيف الإنتاج بعنابر الإنتـــاج الداجني التابعة للمجلس الزراعي بدمياط بعدد 3 عنابر وكذا مزرعة الإنتــاج الداجـني التابعــة للمجلس الزراعي بكفر سعد - كما تم إعادة تشغيل مزارع الإنتاج الداجني التابعة للتعاون.. حيث تم تشغيل مزرعة الركابية بطاقة 3000 كتكوت الدورة وجاري العمل على تشغيلها بطاقتها الكلية 5000 كتكوتالدورة وكذا تم تشغيل مزرعة عزب العرب بطاقة 3500 كتكوت في الدورة.وفي مجال الميكنة الزراعية الإهتمام بتوعية المزارعين بإستخدام الميكنة وتقديم كافة التسهيلات لهم بهذا الشأن حيث تم التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي ومحطات الميكنة وقد بلغت المساحات التي تم تسويتها بالليز 1868 فدان خلال العام 20202019 كما تم تسوية 850 فدانا خلال هذا الموسم كما تم تنفيذ حرث تحت سطح التربة 4572 فدانا كما تم إضافة 4533 طنا تقريبا جبس زراعي.وتسعى مديرية الزراعة بدمياط لدعم وتطوير المشروعات التابعة للمديرية كمشروعات الصوب الزراعية التابعة للمجالس بالإرشاد الزراعي.. حيث تم إنشاء 2 صوبة بديوان المديرية لإنتاج الخضار وكذا إنشاء عدد 2 صوبة بديوان الإدارة الزراعية بكفر سعد تابعة للمجلس الزراعي بكفر سعد.