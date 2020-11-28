«أبو» ضيف شرف في «وقفة رجالة»

يشارك المطرب "أبو" كضيف شرف في فيلم "وقفة رجالة" الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد وسيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي.ويظهر "أبو" في المشهد الأخير من الفيلم ليقدم أحد الأغاني، ويعد هذا الظهور الأول لـ "أبو" في عمل سينمائي رغم نجاحه الكبير من قبل سواء بالغناء لمهرجان الجونة أو في أكثر من برنامج تلفزيوني.ويشار إلى فيلم "وقفة رجالة" جار تصويره حاليًا وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي وكان يحمل في البداية اسم "عواجيز الفرح" وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطور الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.