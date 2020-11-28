السويس.. أفضل الأماكن السياحية للمدينة الساحلية





تقع مدينة السويس، شرق دلتا نهر النيل على المدخل الجنوبي لقناة السويس، حيث يحدها شمالًا الإسماعيلية، وشرقًا جنوب سيناء، وغربًا القاهرة.



وتضم محافظة السويس 3 موانئ وهي ميناء الأدبية وميناء السويس وميناء السخنة، حيث مصفاة بترول ومصانع بتروكيماويات ترتبط بالقاهرة ثم بالبحر الأبيض المتوسط عبر خط أنابيب «سوميد».



فى هذا التقرير نقدم أفضل الأماكن السياحية للمدينة الساحلية، والتى شهدت الكثير من المعارك خلال حرب أكتوبر عام 1973. السويس أو كما يطلق عليها «بلد الغريب».. تعتبر من أهم المدن السياحية فى مصر، حيث تتمتع بالمناخ الممتاز، والبحر ذو المياه الصافية.تقع مدينة السويس، شرق دلتا نهر النيل على المدخل الجنوبي لقناة السويس، حيث يحدها شمالًا الإسماعيلية، وشرقًا جنوب سيناء، وغربًا القاهرة.وتضم محافظة السويس 3 موانئ وهي ميناء الأدبية وميناء السويس وميناء السخنة، حيث مصفاة بترول ومصانع بتروكيماويات ترتبط بالقاهرة ثم بالبحر الأبيض المتوسط عبر خط أنابيب «سوميد».فى هذا التقرير نقدم أفضل الأماكن السياحية للمدينة الساحلية، والتى شهدت الكثير من المعارك خلال حرب أكتوبر عام 1973.

«أكلة سمك».. اوعى تفوتك

تمتاز مدينة السويس بجودة أسماكها، الأمر الذى يجعلها مقصدًا لمحبى تناول الأسماك والمأكولات البحرية.



تشتهر "بلد الغريب" بطريقتها الفريدة فى إعداد المأكولات البحرية، بالإضافة إلى التوابل الخاصة بهم التى تضيف مذاق أفضل. تمتاز مدينة السويس بجودة أسماكها، الأمر الذى يجعلها مقصدًا لمحبى تناول الأسماك والمأكولات البحرية.تشتهر "بلد الغريب" بطريقتها الفريدة فى إعداد المأكولات البحرية، بالإضافة إلى التوابل الخاصة بهم التى تضيف مذاق أفضل.

جبال عتاقة

«جبال عتاقة»

‎وتضم جبل الجلالة البحرية وجبل خضير التى تعبر هضابها مجالا رحبا لممارسة رياضة تسلق الجبال والتمتع باستخدام التلفريك وسياحة الوديان.‬ ‎وتضم جبل الجلالة البحرية وجبل خضير التى تعبر هضابها مجالا رحبا لممارسة رياضة تسلق الجبال والتمتع باستخدام التلفريك وسياحة الوديان.‬

عيون موسى‫

«عيون موسى‫»‬

‎وهى عبارة عن مجموعة من الينابيع الطبيعية على بعد 35 كم من نفق الشهيد أحمد حمدى، تعتبر مقصدًا للسياحة العلاجية. ‎وهى عبارة عن مجموعة من الينابيع الطبيعية على بعد 35 كم من نفق الشهيد أحمد حمدى، تعتبر مقصدًا للسياحة العلاجية.

«الجزيرة الخضراء»

تتميز الجزيرة الخضراء بالشعاب المرجانية، وتحتوي على مزار عسكري يشعرك بأجواء المعركة وقد زود المزار بكافتيريا وقاعة لعرض الأفلام التسجيلية الحربية وبيانات عن معارك 1973.

قناة السويس