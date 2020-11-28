طايع: صفحة الإمام كمنبرة لا ينبغي أن تنفك عن الآداب السامية

أكد الشيخ جابر طايع يوسف أن نشر الوعي والتوعية دور عظيم للأئمة والدعاة، لا سيما في القضايا التي يتناولها في هذا المعسكر التدريبي وهى مخاطر الهجرة غير الشرعية، الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، مبينا مخاطر الهجرة غير الشرعية.كما بيّن طايع خلال ندوة ألقاها لأئمة بمعسكر دمياط، أن صفحة الإمام الشخصية كمنبرة لا ينبغي أن تنفك عن الواجبات والآداب السامية التي ينبغي أن يتحلى بها، كما عليه أن يكون دائم الاعتناء بما ينشر ويكتب عليها من خلال التدقيق، وعدم التشهير بالغير، يقول تعالى: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا”، وألا ينسب الفضيلة إلى نفسه والرزيلة إلى غيره، يقول سبحانه: "لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ”، ومهمة الدعاة تحتاج إلى إخلاص وعمل، فإن دعوة الحال خير من دعوة المقال.