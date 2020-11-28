ارتفاع إصابات كورونا في سنغافورة لـ58205

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و205 حالات بعد تسجيل ست إصابات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت خمس حالات وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم وحالة من المجتمع المحلي.ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة بينما تعافى 58 ألفا و111 حالة.