أسامة العبد: الاستخدام السيئ لشبكات التواصل أضراره خطيرة

أكد الدكتور أسامة العبد، أنه ينبغي التدقيق في كل ما يقرأ على السوشيال ميديا، وعدم التسرع في نشر المعلومة، موصيًا الدعاة والأئمة بالإخلاص في العمل، والتفاني في الدعوة حيث يقول الله تعالى: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، محذرًا من الاستخدام السيئ لشبكات التواصل وأضرارها، وعدم الانسياق خلف الصفحات الوهمية والمشبوهة التي تستخدم وسائل تستدرج بها الأشخاص لتحقيق أغراضها المشبوهة.أضاف العبد أن المهاجر غير الشرعي أو المهاجر غير القانوني يذهب بلا قيمة ولا قامة، يبيع مبادئه ويرجع بخفي حنين إن عاد إلى وطنه، كما أنه لا يعد مواطنا ولا مقيما، فليس له حقوق، كما أنه لا يتمتع بشئ من مميزات المواطن، مبينا أن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تستهدف حفظ الإنسان وحفظ دينه ووطنه ونفسه وماله وعقله وعرضه، والهجرة غير الشرعية تتنافي مع هذه المقاصد السامية، فالمهاجر غير الشرعي يعرض دينه ونفسه وماله للتضييع والهلاك.