4472 إصابة بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، السبت، تسجيل 4472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 127 ألفا و942 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)- اليوم- على موقعها الإلكتروني بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 106328 شخصًا فور تسجيل 4058 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1195 شخصًا عقب تسجيل 34 وفاة جديدة منذ أمس الجمعة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.