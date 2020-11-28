رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4472 إصابة بكورونا في جورجيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:18 م
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، السبت، تسجيل 4472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 127 ألفا و942 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)- اليوم- على موقعها الإلكتروني بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 106328 شخصًا فور تسجيل 4058 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1195 شخصًا عقب تسجيل 34 وفاة جديدة منذ أمس الجمعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

اغتصاب طفلة على يد بائع في سوبر ماركت بقنا

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

«قضايا الدولة» تُعد مذكرة للدفاع عن وزير الرياضة ضد مرتضى منصور

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

«قضايا الدولة» تُعد مذكرة للدفاع عن وزير الرياضة ضد مرتضى منصور

أهالي جنوب السودان لـ«الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بريطانيا: اكتشاف نبتة نادرة في بركة

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

أيام زمان

من الأرشيف.. سر «القطيعة» بين الملكة فريدة وبناتها

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

«مراحل».. معرض جديد للفنان فتحي عفيفي غدًا

قبل افتتاحه.. صور الأعمال التشكيلية المشاركة في «ما بعد كورونا»

«هبات ساخنة» جديد الروائية سعاد سليمان عن دار روافد

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة