حبس المتهمة بإلقاء رضيعها بأحد شوارع مدينة النهضة

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهمة بإلقاء رضيعها بأحد الشوارع مدينة النهضة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة هى "سهير.م" أقرت بإلقاء طفلها من السفاح بعد ولادته خوفًا من تحمل مسؤوليته بأحد شوارع مدينة النهضة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى أمام أحد العقارات، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.