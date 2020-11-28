«دعم سياسي وعلاقات قوية».. كيف تطورت العلاقات المصرية-الجنوب سودانية؟



• المجال الاقتصادي والتنموي:

المجال الثقافي

• المجال الصناعي والاستثماري:

المجال الصحي

المجال الإغاثي

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره في جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم، آخر المستجدات، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة؛ حيث جرى التوافق حول "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة"، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دوله، وتجنب الإضرار بأي طرف".وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، في بيان، إنّ "السيسي أكد حرص مصر على نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان، خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والري والبنية التحتية والطاقة".وتتسم العلاقات المصرية- الجنوب السودانية على المستويين الرسمي والشعبي بالقوة والمتانة في ظل علاقات الود المتبادل، والعلاقات المتميزة على المستوى الرسمي وخاصة على صعيد القيادة السياسية، والسفارة المصرية في جوبا، ومجالات التعاون والزيارات المتبادلة، حيث تمتلك مصر أكبر قوة في قوات حفظ السلام المتواجدة في جنوب السودان.وشكر "سلفاكير" جهود مصر في إطار مراكز تجميع وتدريب القوات المحلية، ورحبت مصر بحل النزاع بين السودان وجنوب السودان في منطقة آبيي الغنية بالنفط من خلال التحكيم الدولي.وتعتبر مصر ثاني شريك لدولة جنوب السودان بسبب الدعم السياسي والعلاقات القوية على مستوى القيادة والحكومة بين البلدين والانفتاح لبحث سبل التعاون مع جنوب السودان والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الري والزراعة والتعليم العالي والصحة وبناء الكوادر وتطوير العلاقات المصرية- الجنوب سودانية وتعزيز التعاون في كافة المجالات والقطاعات:تتولى وزارة التعاون الدولي المصرية ملف التنمية في جنوب السودان من خلال تمويل وتخطيط مشروعات، واتفاقيات بقرض التنمية الشاملة، خصوصا في مجالي التعليم والصحة، وفى هذا الصدد في 8 سبتمبر 2020، قام وزير الموارد المائية والرى "محمد عبد العاطى" بزيارة لجنوب السودان، تلبية لدعوة وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان "مناوا بيتر قادكوث"، للتباحث حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل في مشروعات محطات الآبار الجوفية التى تقيمها وزارة الرى المصرية حاليا في مدينة جوبا لخدمة الأهالى والمواطنين بجنوب السودان.وعلاوة على ذلك المشروعات التنموية فى ولاية غرب بحر الغزال ومنها إنشاء مزرعة نموذجية ومشروعات حصاد مياه الأمطار وتطهير المجارى المائية من الحشائش بحوض بحر الغزال ونهر السوباط وإزالة تراكم الطمي لتأهيل المجرى الملاحى لمجرى بحر الجبل، وفي هذا الإطار ساهمت الشركات المصرية في جوبا في جهود التنمية من خلال زيادة نشاط القطاع الخاص المصرى في جنوب السودان في ظل حرص جبوب السودان على توفير كافة التسهيلات والمناخ الداعم لذلك، مع التأكيد على التقدير لما تقدمه مصر من دعم في وبرامج بناء القدرات والتدريب على مدار السنوات الماضية للكوادر من جنوب السودان فى شتى المجالات المدنية والعسكرية.قدمت مصر عدد من الدورات التدريبية لإعداد الكوادر الجنوب سودانية وتوفير آلاف المنح الدراسية السنوية لأبناء جنوب السودان بالجامعات المصرية، حيث وقع البلدين مذكرات تفاهم في مختلف المجالات الثقافية والعلمية، ووضع حجر الأساس لفرع جامعة الإسكندرية في جنوب السودان.تم التوقيع على بروتوكول تعاون لإنشاء أكبر منطقة صناعية مصرية بالعاصمة جوبا، للمساهمة فى زيادة حجم الصادرات المصرية، وإتاحة فرص عمل للشباب، وقامت مصر بتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية فى المناطق المعزولة بجنوب السودان لتوفير مياه الشرب الصالحة، وعلاوة على ذلك إقامة مؤتمر دولي لعرض فكرة إنشاء أول سد متعدد الأغراض في جنوب السودان.سعت مصر إلى زيادة دعمها إلى جنوب السودان من خلال شحنات المساعدات الطبية والدوائية من خلال إعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، فضلا عن كميات كبيرة من ألبان الأطفال للتغلب على جائحة "كورونا" في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها جنوب السودان، وإنشاء وحدات الغسيل الكلوى في مستشفيات جوبا، وتدريب الأطقم الطبية في جنوب السودان، بالإضافة إلى الحملة الرئاسية لمكافحة فيروس "سي" في جنوب السودان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1500 مواطن من الجنوب، وتقديم العلاج اللازم لهم وافتتاح المركز الطبي المصرى الجديد فى جوبا في إطار زيارة رئيس المخابرات، اللواء "عباس كامل" ووزيرة الصحة "هالة زايد" إلى جنوب السودان في منتصف أغسطس الماضى.خلال أزمة الفيضانات والسيول الضخمة التى اجتاحت البلاد في سبتمبر الماضي، وجه الرئيس "السيسي" بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة إلى متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان، وحملت طائرات النقل العسكرية شحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.