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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«باريس تحترق».. تظاهرات غاضبة في شوارع فرنسا احتجاجًا على «الأمن الشامل»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:22 م
تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا
وسام عطية
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اندلعت العديد من التظاهرات في فرنسا ما أسفر عن اشتعال النيران في عدة مدن احتجاجا على قانون الأمن الشامل، وفقا لما ذكرته فضائية العربية.

فيما تحاول أجهزة الإطفاء، اليوم السبت، إخماد الحرائق التي أشعلها المتظاهرون.

وينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الاحتجاجات، كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة، وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، لاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.

وتأتي هذه المظاهرات في ظل غضب واسع النطاق من الضرب المبرح الذي تعرض له منتج موسيقي من أصول إفريقية في باريس قبل يومين على أيدي عناصر الشرطة؛ بسبب عدم ارتدائه الكمامة الواقية من كورونا، حسب وسائل إعلام، وتم تداول صور هذا الاعتداء على نطاق واسع في وسائل الإعلام.

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