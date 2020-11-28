«التضامن»: رؤية الوزارة تتحدد في تحرير الفقراء من دائرة العوز

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رؤية الوزارة تتحدد في تحرير الفقراء من دائرة العوز وتحويلهم من مستهلكين لخدمات وموارد الدولة إلى منتجين مستقلين، قادرين على توظيف طاقاتهم، بما يؤهلهم لتجاوز خط الفقر والاعتماد على أنفسهم في أشباع حاجتهم دون اعتماد كلي على موارد الدولة.وأضافت في تصريحات صحفية، أن نجاح الجمعيات الأهلية كشريك أساسي لوزارة التضامن يجب أن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات المستهدفة إلى صفوفها، وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أشخاص منتجين، وعلى وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية، وقادرين على المشاركة في صنع القرارات وتعلم الاعتماد على الذات، مشددة على حرص وزارة التضامن على أن تكون علاقتها بالجمعيات الأهلية علاقة قوامها الوفاق والانسجام وتقوم على التكامل في السياسات والموارد والخدمات، كما تقوم على التنافس في جودة الخدمات والبرامج، بما يصب بالنهاية في مصلحة المواطن.