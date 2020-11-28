تسيير قافلة طبية لمدينة بلطيم في كفر الشيخ (صور)

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، أنه تم تسيير قافلة طبية ضخمة لمدينة بلطيم، ومن المقرر أن تستمر القافلة لمدة يومين، وتشمل القافلة 10 عيادات من تخصصات الباطنة العامة والأطفال والرمد والجلدية والعظام والنساء والتوليد والجراحة العامة.وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى معمل الدم والأشعة والموجات الصوتية وقرارات نفقة الدولة، وتم توفير 152 صنفا من الأدوية إلى جانب حملات التثقيف الصحى والتى تستهدف نشر الوعى الصحى فى مختلف المجالات.الجدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية تقوم بتنظيم هذه القوافل كل السبت والأحد من كل أسبوع، يأتي ذلك فى إطار حرص مديرية الصحة بكفر الشيخ على تقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين وبالأخص القرى البعيدة والأكثر احتياجا.