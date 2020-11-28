إصابة شخصين في حادث تصادم مرورى بالبحيرة

أصيب شخصان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تصادم جرار زراعي وثلاث سيارات أمام كافتيريا بالتوفيقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم جرار و٣ سيارات أمام كافتيريا، وأسفر عنها إصابة شخصين.وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين، تصادم جرار ١٠ بدون مقطورة في سيارتين نصف نقل وسيارة أخرى ملاكي، أدى إلى سقوط الجرار و٣ سيارات في الترعة.والمصابون هم: "سالم محمد سالم 36، سنة، عبدالسلام جابر محمد التباع 55 سنة"، تم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.وجارٍ انتشال السيارات من الترعة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.