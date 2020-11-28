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سياسي

«أمانة الشيوخ» توزع شنط أعضاء المجلس قبل بدء الجلسة العامة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:59 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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بدأت الأمانة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، توزيع شنط أعضاء المجلس الـ300 المتضنة للتابلت ونسخة رسمية من الدستور وجميع الأوراق ذات الصلة باحتياجات عمل الأعضاء على مدار الخمس سنوات المقبلة.

ويوجد بداخل الشنطة التابلت ودبوس مطبوع عليه شعار مجلس الشيوخ واتنين بادج سيارة، وقد تسلم أعضاء مجلس الشيوخ المتواجدون الآن بمقر المجلس لمناقشة مقترحاتهم على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدًا الأحد، حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن اجتماع اللجنة اليوم لنظر مقترحات الأعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدًا بالجلسة العامة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلب للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني– الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس- تشكيل اللجان النوعية- مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.

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