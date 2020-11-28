«أمانة الشيوخ» توزع شنط أعضاء المجلس قبل بدء الجلسة العامة
السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:59 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
بدأت الأمانة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، توزيع شنط أعضاء المجلس الـ300 المتضنة للتابلت ونسخة رسمية من الدستور وجميع الأوراق ذات الصلة باحتياجات عمل الأعضاء على مدار الخمس سنوات المقبلة.
ويوجد بداخل الشنطة التابلت ودبوس مطبوع عليه شعار مجلس الشيوخ واتنين بادج سيارة، وقد تسلم أعضاء مجلس الشيوخ المتواجدون الآن بمقر المجلس لمناقشة مقترحاتهم على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدًا الأحد، حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن اجتماع اللجنة اليوم لنظر مقترحات الأعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدًا بالجلسة العامة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلب للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني– الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس- تشكيل اللجان النوعية- مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.
ويوجد بداخل الشنطة التابلت ودبوس مطبوع عليه شعار مجلس الشيوخ واتنين بادج سيارة، وقد تسلم أعضاء مجلس الشيوخ المتواجدون الآن بمقر المجلس لمناقشة مقترحاتهم على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدًا الأحد، حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن اجتماع اللجنة اليوم لنظر مقترحات الأعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدًا بالجلسة العامة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلب للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني– الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس- تشكيل اللجان النوعية- مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.