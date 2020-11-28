«التعاون الإسلامي»: نرفض وندين الرسوم المسيئة للرسل والأديان

أعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، عن رفض وإدانة جميع الرسوم المسيئة للرسل والأديان، مشددًا على أن التطرف ليس من الإسلام.وقال العثيمين، خلال كلمته اليوم السبت، في ختام اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "نرفض وندين كل أشكال التطرف والإرهاب"، مضيفًا: "الإرهابيون لا يمثلون الإسلام والإسلام دين رحمة".وشدد العثيمين قائلًا: "نرفض وندين الرسوم المسيئة للرسل والأديان"، وتابع بالقول: "نولي أهمية كبيرة لاستقرار منطقة الساحل".وأكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أن الإسلام لا يعارض تمكين المرأة، معربًا عن رفض المنظمة، التدخل بالشؤون الداخلية وفق ما نص عليه ميثاق التعاون الإسلامي.